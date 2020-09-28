الطائف 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساحتفلت جامعة الطائف باليوم الوطني ال90، بحضور رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل ومنسوبي الجامعة.وأكد رئيس جامعة الطائف، أن اليوم الوطني 90 يتزامن مع ما تشهده المملكة – بفضل الله أولاً – ثم بجهود حثيثة ومخلصة من قيادتنا الرشيدة، لتحقيق الأهداف والآمال الطموحة بعيدة المدى التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، والمستندة إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، راسمة تطلعات أبناء هذا الوطن نحو مرحلة تنموية جديدة، مشيرا إلى المسؤولية الكبرى للجامعات للإسهام بدور فاعل في تحقيق الأهداف والآمال، من خلال إعداد جيل من الكفاءات مزود بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ورفع جودة البرامج الأكاديمية وبرامج البحث العلمي، معلنا عن إطلاق مبادرة (كلنا مسؤول 2)، الهادفةإلى توفير أجهزة لوحية للطلبة، كما كرّم الفائزين بجوائز المسابقة الوطنية.من جهته أوضح وكيل جامعة الطائف المكلف أن الجامعة ستواصل العمل في العام المقبل على تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 لتفعيل العمل الحكومي، من خلال الالتزام بنهج الشفافية، والتفاعل مع الجميع، والالتزام بكفاءة الإنفاق والتوازن المالي وتطبيق هيكلية مرنة، واعتماد خارطة طريق، تستهدف تحولها إلى جامعة مستقلة غير ربحية تتمتع بالكفاءة المؤسسية والقدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية، وتحويل ثقافة العمل الجامعي من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز .بعد ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا بعنوان (تسعون عامًا من التفرد)، رصدت فيه أبرز الإنجازات الوطنية، ثم قصيدة وطنية رافقتها لوحة فنية وعرض تعريفي بعنوان: "الطائف في عهد المؤسس"، ثم أوبريت غنائي .// انتهى //01:48ت م0228