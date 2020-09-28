الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسوصل الفريق النصراوي إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن تغلب على شقيقه التعاون بهدف وحيد جاء عن طريق هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمد الله.شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي مع استحواذ واضح للنصر على الكرة، بدءًا من الدقيقة 20 حتى نهاية الشوط.وسيطر التعادل على مجريات الشوط الثاني، وسط تألق كبير من مدافعي التعاون، حتى جاء عبد الرزاق حمدالله ليسجل هدف الفوز النصراوي في الدقيقة 75 بعد تسلمه كرة عرضية من سلطان الغنام داخل منطقة الجزاء على الصدر قبل التصويب بوجه القدم من بين يدي وقدمي الحارس كاسيو.وتحصل عبدالرزاق حمد الله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي المرة الثالثة على التوالي الذي يتحصل فيها عبدالرزاق حمد الله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.ومن المقرر أن يسحب الاتحاد الآسيوي قرعة تحديد مواجهتي دور الثمانية، غداً الاثنين، في تمام الـ11 صباحاً، حيث يعد النصر هو آخر المتأهلين، بعد أن سبقه، الأهلي السعودي، وباختاكور الأوزبكي، وبيرسبوليس الإيراني، في وقت لم تنطلق مباريات استئناف دور المجموعات لأندية شرق القارة.// انتهى //01:48ت م0229