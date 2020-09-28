بريدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، اليوم ، باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية بعنوان (همّة حتى القمة)، الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي” بنين-بنات” بحضور المدير العام محمد بن سليمان الفريح ، والمساعد المدرسي عبدالرحمن الصمعاني ، وعدد من القيادات التعليمية ، وذلك في قاعة الشيخ محمد الخضير بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة وعبر الربط المرئي بمسرح الإدارات النسائية.حيث أُستُهِل الحفل الخطابي بالنشيد الوطني قدمه طلاب الكشافة فآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها الطالب عمر بن عبدالعزيز البريدي من ثانوية ابن عثيمين، بعدها ألقى كلمة الإدارة العامة مشرف النشاط الطلابي ومدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع (ارتقاء ) في تعليم القصيم أحمد الحميد تناول فيها المسيرة التعليمية في المملكة، مستعرضًا المنجزات الوطنية، التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة ، مشيداً بجهود قادة هذه البلاد فيما ينعم به المواطن من أمن واستقرار ورخاء، مؤكدا على دور قادة التعليم في استمرار مسيرة التعلم والتعليم ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يديم على بلادنا العز ةوالرفعة.عقِب ذلك تنوعت مظاهر الاحتفاء التي تعبر عن الانتماء والولاء للوطن والمليك بالعديد من اللوحات الإنشادية ” وفيديو كليب “يومك الميمون” وأوبريت “دولة التوحيد” قدمها طلاب وطالبات تعليم القصيم ، ثم ختم بتكريم المدير العام للفائزين في المسايقة الوطنية الالكترونية وفي قطاع البنات كرمت المساعدة الفائزات في المسابقة والتي هدفت إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن.من جهته قدم المدير العام شكره وتقديره لإدارتي النشاط الطلابي ونشاط الطالبات لما بذلوه من جهود أثمرت في نجاح حفل اليوم الوطني في تعليم القصيم.// انتهى //01:55ت م0230