أبها 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسشاركت المنشآت الصحية التابعة لصحة عسير في احتفالية اليوم الوطني الـ90 للمملكة حيث توشحت مرافقهاباللون الأخضر ، فيما ازدانت بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله-.وقدمت صحة عسير والقطاعات الصحية التابعة لها العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الوعي الصحي في محافظات المنطقة ، كما نظمت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالتعاون مع مستشفى أبها للولادة والأطفال حملة للتبرع بالدم ، كما زارت عربة العيادات الطبية المتنقلة قريةالدبوب التابعة لمحافظة محايل ، وشارك في تنفيذ تلك الأنشطة الصحية عدد من المتطوعين الصحيين .// انتهى //01:55ت م0231