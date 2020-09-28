جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسدشن مدير عام إدارة التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم جدارية "صفحات لن تطوى وأيام لن تنسى" وذلك ضمن فعاليات تعليم جدة للاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠‬ تحت شعار " همه حتى القمة" .وأكد المسعودي عقب تدشينه للجدارية أن قطاع التعليم بجدة يحتفي بيوم الوطن المجيد مبيناً أن الجدارية تحمل شعاراً يعكس ماوصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في السيادة والريادة ، حيث يترجم اليوم الوطني ما يعيشه الشعب السعودي من أمن واستقرار ورخاء في ظل القيادة الرشيدة .من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي أن الجدارية التي يبلغ طولها 13 متراً كانت من إعداد وتنفيذ عدد من معلمي التربية الفنيةوالتي تضم أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الستة أعوام الأخيرة .//إنتهى//01:55ت م0232