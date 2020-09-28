أديس أبابا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 7 آلاف و 246 حالة، و 137 حالة وفاة جديدة.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ مليون و 444 ألفًا و 318 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية 35 ألفًا و 144 شخصًا حتى اليوم.// انتهى //02:09ت م0233