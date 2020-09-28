باماكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسعين الرئيس المالي باه نداو، اليوم، وزير الخارجية الأسبق مختار وان، رئيسا للحكومة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته خلال شهر أغسطس الماضي .وتم تعيين مختار وان، وفق وسائل اعلام في مالي، رئيسا للحكومة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، الذي تولى هو الآخر مهامه حديثا.ومن المقرر أن يعلن قواني عن تشكيلته الحكومية الجديدة، يوم الثلاثاء القادم .وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شهرًا على أن تجري في نهايتها انتخابات لتولي إدارة مدنية حكم البلاد.وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" قد اشترطت مقابل رفع العقوبات المفروضة على مالي، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، تعيين وزير أول مدني.// انتهى //02:38ت م0235