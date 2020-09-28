عام / المبعوث الأممي الخاص إلى غرب أفريقيا والساحل يدعو لانتخابات سلمية وشاملة بالكوت ديفوار
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
أبيدحان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا والساحل، محمد بن شامباس، إلى أن تكون انتخابات 31 أكتوبر الرئاسية المرتقبة في جمهورية الكوت ديفوار سلمية وشاملة.
وأوضح بيان صادر اليوم في ختام مهمة بن شامباس بالكوت ديفوار، والتي استمرت أسبوعًا، أن الممثل الخاص الأممي جدد دعوته إلى جميع الجهات السياسية الفاعلة لمواصلة التزامها بشأن تنظيم انتخابات سلمية وشاملة، مع احترام حقوق الإنسان.
وعد بن شامباس الإفراج المؤقت عن " معتقلي 23 سبتمبر " بادرة مرحبا بها، آملا اتخاذ المزيد من إجراءات التهدئة في أفق الاستحقاقات الرئاسية.
وتستعد الكوت ديفوار لتنظيم انتخابات رئاسية نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة أربعة مترشحين في هذه الاستحقاقات .
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