أبيدحان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسدعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا والساحل، محمد بن شامباس، إلى أن تكون انتخابات 31 أكتوبر الرئاسية المرتقبة في جمهورية الكوت ديفوار سلمية وشاملة.وأوضح بيان صادر اليوم في ختام مهمة بن شامباس بالكوت ديفوار، والتي استمرت أسبوعًا، أن الممثل الخاص الأممي جدد دعوته إلى جميع الجهات السياسية الفاعلة لمواصلة التزامها بشأن تنظيم انتخابات سلمية وشاملة، مع احترام حقوق الإنسان.وعد بن شامباس الإفراج المؤقت عن " معتقلي 23 سبتمبر " بادرة مرحبا بها، آملا اتخاذ المزيد من إجراءات التهدئة في أفق الاستحقاقات الرئاسية.وتستعد الكوت ديفوار لتنظيم انتخابات رئاسية نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة أربعة مترشحين في هذه الاستحقاقات .// انتهى //02:42ت م0236