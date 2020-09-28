شنغهاي 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 سبتمبر ارتفاعا من 14 حالة سجلت في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 حالة قبل يوم إلى 14 حالة.ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85372 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:36ت م0003