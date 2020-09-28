سول 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يمثل أدنى عدد منذ بدء موجة جديدة من التفشي من كنيسة وتجمع سياسي ضخم الشهر الماضي.واشارت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.وتعد تلك أدنى أعداد تم تسجيلها منذ 11 أغسطس آب قبيل ظهور سلسلة جديدة من الإصابات من كنيسة .وقالت الحكومة الكورية إن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل سارية خلال العطلة ودعت الناس إلى الامتناع عن الرحلات والتجمعات وحظرت احتجاجا بالسيارات كانت جماعات مدنية تعتزم تنظيمه.// انتهى //06:37ت م0004