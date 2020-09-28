طرابلس11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود حكومة الوفاق في المجال الصحي بعد تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة وكافة المدن ،موضحة أن الحكومة توسعت في إنشاء مستشفيات العزل الصحي في العاصمة لمجابهة الوباء ولاستيعاب الاعداد المتزايدة من المصابين، مع استمرار التعاقد على المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس من العديد من الدول لتوزيعها على كافة المستشفيات .وأشارت الصحف إلى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، طلال الميهوب، وقوله إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة، موضحا أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة.وتناولت الصحف اعلان البعثة الاممية أن مباحثات ليبية في مدينة الغردقة المصرية لبحث المسارين العسكري و الأمني، موضحة إن الاجتماعات ستناقش أولا التمهيد لاستئناف المشاورات العسكرية برعاية أممية، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية، لافته إلى أنه سيتم بحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والمليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.وتطرقت الصحف إلى تصريحات قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إن البحث في مصير المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، يعتبر أحد البنود في حوار اللجنة العسكرية المشتركة بالإضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل الميليشيات وإعادة تأهيل ودمج المسلحين في المؤسسات الأمنية.ونوهت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ،وقوله إن إعادة السلام إلى ليبيا يتضمن ثلاث خطوات، مبينا أن الخطوة الأولى تتطلب تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن الخطوة الثانية تتعلق باستئناف النشاط الاقتصادي الخاص بالنفط، ثالثا بدء عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة، متهما تركيا وروسيا بعرقلة العملية السياسية في ليبيا.وعرجت الصحف على مناشدة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التشادي، أمين أبا صديقي، مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤوليته ووضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا «التي تعرقل الحوار السياسي، مرحبا بوقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.// انتهى //06:44ت م0006