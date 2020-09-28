الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع.. نوفمبر المقبل.القيادة تعزي رئيس أوكرانيا.برعاية ولي العهد.. قمة عالمية في الذكاء الاصطناعي.أمير الرياض يستقبل ممثلي «أبها عطاء ووفاء».. والسفير السوداني.120 ألف متبرع يشاركون في بناء 116 مسجداً على الطرق120.عبدالعزيز بن سعد: منتجات حائل الزراعية ذات جودة عالية.فيصل بن مشعل: يجب علينا التصدي بحزم لظاهرة العنف الأسري.أمير الشمالية يشدد على وضع استراتيجية لفرع الزراعة.المملكة تسجل أقل عدد يومي من إصابات كورونا منذ 168 يوماً.التحالف: لن نسمح بالمزايدة السياسية في ملف الأسرى.تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه المملكة.إنشاء صندوق للطالب في جامعة الأمير محمد بن فهد.مقترح باستثناء الوالدين من اشتراط إعالة المتقاعد.مساعد وزير الدفاع? يلتقي منتسبي كلية القيادة والأركان?.الرئيس الصيني شي جين بينغ: التضامن والتعاون هما أقوى سلاح لمواجهة كوفيد - 19.الالتزام بالحفاظ على النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة، أصبح صوتا موحدا للجمعية العامة.ترحيب يمني بـ«تبادل الأسرى».. ومخاوف من تملص الحوثيين.فرض الحجر.. يخرج الإسرائيليين للتظاهر ضد نتنياهو.اشتباكات ناغورنو كاراباخ تعود مجدداً.. وأنقرة متهمة بالتأجيج.// يتبع //07:46ت م0008