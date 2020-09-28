بيروت 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الاليزيه أمس أن حزب الله الإرهابي وحركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحملان مسؤولية عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان وذلك بعد إعلان الرئيس المكلف مصطفى أديب إعتذاره عن تشكيل الحكومة .وأشارت إلى مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين بريف الحسكة السورية.وتطرقت صحف الإثنين إلى تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس أن القوى التي تتربص بالدول تحت دعاوى دينية لا يمكن أن تقوم لها قائمة طالما أنها تتخذ الدين ستارا لأهدافها التي لا تخرج أبدا عن هدف تدمير الدول.ولفتت الانتباه إلى إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث أمس أنه يعمل للبناء على اتفاق تبادل الأسرى المعلن عنه لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي.ونقلت تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس من إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، في حال استمرار المليشيات المدعومة من إيران باستهدافها.وأخبرت صحف بيروت عن مقتل 16 شخصا وأصابة أكثر من 100 آخرين أمس بعد تجدد الاشتباكات بين القوات الأرمنية والآذرية حول إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه.// انتهى //08:48ت م0013