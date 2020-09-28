الخرطوم 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،على توقيع السودان اتفاقية أمس مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، لدعم برنامج تحويلات نقدية مباشرة بإجمالي 110 ملايين دولار للأسر السودانية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .ونقلت عن وزارة الخارجية السودانية قولها إن الحاجة لاستمرار المساعدات الخارجية ما زالت كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة بالسيول والفيضانات .ونشرت صحف الخرطوم اعلان المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث أمس التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين ، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري .وعرجت على مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، المصريين بالوعي لمخاطر ما يحاك لبلادهم، محذراً من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد .وأبرزت تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس إنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار لكنه قال إنه يخجل من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار .وأشارت صحف الاثنين إلى أنفجار عبوة ناسفة أمس لدى مرور رتل للتحالف الدولي بمحافظة بابل جنوبي بغداد .وأولت اهتماما بمناشدة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التشادي أمين أبا صديقي مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته ووضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا التي تعرقل الحوار السياسي .وسلطت صحف السودان الضوء على اعتزام الحكومة البريطانية فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض كوفيد-19 .// انتهى //08:59ت م0015