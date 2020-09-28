سياسي / اهتمامات الصحف السودانية
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
الخرطوم 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،على توقيع السودان اتفاقية أمس مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، لدعم برنامج تحويلات نقدية مباشرة بإجمالي 110 ملايين دولار للأسر السودانية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
ونقلت عن وزارة الخارجية السودانية قولها إن الحاجة لاستمرار المساعدات الخارجية ما زالت كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة بالسيول والفيضانات .
ونشرت صحف الخرطوم اعلان المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث أمس التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين ، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري .
وعرجت على مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، المصريين بالوعي لمخاطر ما يحاك لبلادهم، محذراً من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد .
وأبرزت تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس إنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار لكنه قال إنه يخجل من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار .
وأشارت صحف الاثنين إلى أنفجار عبوة ناسفة أمس لدى مرور رتل للتحالف الدولي بمحافظة بابل جنوبي بغداد .
وأولت اهتماما بمناشدة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التشادي أمين أبا صديقي مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته ووضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا التي تعرقل الحوار السياسي .
وسلطت صحف السودان الضوء على اعتزام الحكومة البريطانية فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض كوفيد-19 .
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