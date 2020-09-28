عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
المدينة المنورة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
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09:02ت م
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