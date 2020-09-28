كانبيرا 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في أقل حصيلة حصيلة إصابات يومية منذ 12 يونيو الماضي.وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 787 وفي استراليا إلى 875 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا إلى 27040 إصابة تعافى منها 24504 شخصا.// انتهى //09:03ت م0017