القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء، مشددًا على أن الإعلام أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس وتوعيتها.ولفتت الانتباه إلى متابعة مصر لتطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، ومناشدتها للطرفين ضبط النفس ووقف التصعيد والبدء في الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.وعرجت صحف القاهرة على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الليبية وأخر مستجدات القضية الفلسطينية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مبرزة دعوة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورًا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي.// انتهى //10:57ت م0031