الدمام 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستنطلق غداً، المرحلة الختامية للمسابقة السنوية للقرآن الكريم على مستوى المنطقة الشرقية، بمشاركة (90) متسابقا ومتسابقة، بعد تجاوزهم المراحل الأولية التي بلغ عدد المشتركين فيها نحو (4000) شخص.وتهدف المسابقة التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل، إلى خدمة كتاب الله - عز وجل - وتوعية الناس بأهمية حفظه وتعلمه وتعليمه، وإثراء روح المنافسة، وإبراز دور الوطن في العناية بكتاب الله - عز وجل -، ودور الهيئة الملكية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تستهدف المسابقة جميع أفراد المجتمع بالمنطقة من مواطنين ومقيمين رجالاً ونساءً، فيما جرى تخصيص فروع للأشخاص من ذوي الإعاقة.وتقام المرحلة الثالثة للمسابقة - عن بعد -، بحضور المتسابقين إلى مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة القريبة من سكنه، لأداء الاختبار وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في حين سيكون مقر لجنة التحكيم في مدينة الجبيل الصناعية.يذكر أنه تم استقطاب اللجنة المنظمة للمرحلة النهائية من أساتذة الجامعات في علوم القراءات القرآنية والدراسات الإسلامية من على مستوى المملكة، وممن لهم مشاركات فعالة في لجان التحكيم على الصعيد الدولي والمحلي.// انتهى //10:58ت م0032