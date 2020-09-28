بغداد 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم، باهتمام واسع مخرجات الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث في قصر بغداد أمس، بمشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.وأبرزت فقرات من البيان الصحفي الذي صدر عن الاجتماع والذي أكد أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب، عادًّا استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيالات والخطف بحق الناشطين المدنيين، يمثل استهدافًا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية بهدف تحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة.وتطرقت صحف بغداد إلى وجهات النظر المختلفة في مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، خاصة ما يتعلق بملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة.واهتمت بجهود الحكومة لإغلاق ملف السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد وحماية السفارات والممثليات الأجنبية ومنع استهدافها من قبل بعض الفصائل المسلحة.وعرجت على الشأن الاقتصادي في العراق، مبرزة الدعوات إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقات الموازنة العامة للبلاد والبحث عن موارد أخرى من بينها الزراعة.وأشادت صحف العراق بجهود وزارة الصحة العراقية لتوفير 8 ملايين جرعة لقاح لمكافحة كورونا كدفعة أولى.// انتهى //11:05ت م0033