الأحساء 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسحصل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء على اعتماد الهيئة العالمية للمنشآت الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية GHA، ليصبح بذلك أول مركز معتمد لدى الهيئة في تطبيق معايير السلامة للمرضى والعاملين وتحقيق كامل المعايير التي تختص بفيروس كورونا COVID-19.يُذكر أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة بسعة سريرية تبلغ 73 سريراً, ويضم عدداً من الأطباء والتمريض والفنيين لجميع مرضى القلب، وشهد خلال العامين الماضيين تميزاً في الخدمات الطبية والعمليات النوعية، تضاف إلى إنجازاته، حيث نجح في إجراء 33 عملية زراعة قلب صناعي بنسبة نجاح 100%، مع إدراج تقنية الكي بالقسطرة لعلاج إضطرابات القلب الكهربائية.// انتهى //11:17ت م0035