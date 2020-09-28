الجزائر 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستعداد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لخوض حملة لشرح والترويج لمشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، مخبرة عن إعلان أكبر حزبين في البلاد، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأحزاب إسلامية وليبرالية معارضة انخراطها في مسعى إنجاح الاستفتاء وإقناع الناخبين بالتصويت لصالح وثيقة الدستور.وتابعت التراشق الإعلامي بين نقابتي المحامين والقضاة على خلفية جداول محاكمات رموز النظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورجال الأعمال المقربين منه، الأمر الذي أدى إلى إعلان نقابة المحامين عن توقيف العمل القضائي مدة أسبوع كامل إلى غاية إصدر نقابة القضاة اعتذارا لنقيب المحامين الذي تعرض بحسبها إلى الإهانة من أحد القضاة.وأبرزت صحف الاثنين تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من عواقب استهداف استقرار مصر مجددًا، داعيًا المصريين إلى التحلي بالوعي بالمؤامرات التي تحاك ضد بلادهم.وأشارت إلى إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، من جنيف عن نجاح التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين طرفي النزاع اليمني، معربًا عن أمله في أن يشكل ذلك ممرًا إلى إعلان وقف لإطلاق النار في اليمن يعقبه حوار يتوج باتفاق للسلام.وتطرقت صحف الجزائر إلى بوادر حرب جديدة بين أذربيجان وجارتها أرمينيا، عقب اشتباكات مسلحة خلفت قتلى وجرحى، بسبب إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين البلدين.// انتهى //11:24ت م0036