رام الله 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.وأولت اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "نحن بحاجة إلى إظهار الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة.وأوردت الصحف خبر إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير عبد الكريم عبد الدايم مخضر من بلدة عمورية بمحافظة نابلس بعد قضائه 18عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 9 وَفَيَات، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1491 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر إلى إصدار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قرارًا بحل مجلس النواب، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور.وألقت الضوء على ما أشارت إليه أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، التي أشارت إلى أن عدد الوَفَيَات جراء الإصابة بالفيروس تخطى حاجز المليون بألفين و383 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 33 مليوناً و 303 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 24 مليونًا و635 ألف مريض.// انتهى //11:35ت م0039