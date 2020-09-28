الرباط 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها لمضامين كلمة المغرب أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مبرزة دعوة الرباط للمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخطي أزمة (كوفيد-19)، والأزمات السابقة التي فاقمتها، وكذلك إعادة التفكير في الخطط الرامية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.وتناقلت تأكيد مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، دعمها للجهود المبذولة في إطار محادثات مدينة بوزنيقة المغربية، التي تسعى لحل الأزمة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة.وأخبرت صحف الرباط عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وتداعيات ذلك على المشهد السياسي اللبناني، لافتة إلى أن الأطراف اللبنانية بدأت تتبادل الاتهامات بإفشال المبادرة الفرنسية.ونقلت تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار وسيزيد الضغط على الزعماء في لبنان لتغيير المسار.وتطرقت الصحف إلى إعلان الأمم المتحدة أنها ستبدأ في نشر بعثتها المتكاملة في السودان في أكتوبر المقبل لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.وتوقفت عند التوتر المتصاعد بين أذربيجان وارمينيا، ومقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين أمس بعد تجدد الاشتباكات بين القوات الأرمينية والآذرية حول إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه.وتابعت صحف المغرب وضعية وباء كورونا عبر العالم، مشيرًة إلى أن حصيلة الإصابات تجاوزت 33 مليون إصابة، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى أكثر من 24 مليون متعافٍ.// انتهى //11:38ت م0041