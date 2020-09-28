جدة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في جدة خدماتها لـ 1185844 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:49ت م0046