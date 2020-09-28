الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، اليوم ، محاضرة بعنوان: (الدروس المستفادة من قصة يوسف)، يلقيها سليم بن سالم اللقماني، في بث مباشر على حساب الجمعية على تويتر تمام الساعة التاسعة مساء.كما ينظم الفرع، بالتعاون مع مكتب منارات العطاء التعاوني للدعوة والإرشاد بالدمام، كلمة وعظية بعنوان: (عبودية الانقياد)، يلقيها محمد بن طلال الهاشمي في مسجد الفاتحين بحي المنار بعد صلاة المغرب، وفي جامع اللوم بحي الفيصلية بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه البرامج ضمن الأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:25ت م0069