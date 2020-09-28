القدس المحتلة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مَصَادرُ فِلَسْطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في المقابل منعت تلك القواتُ المصلينَ من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد عن 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:25ت م0070