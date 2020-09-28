الكويت 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، الذي يزور الكويت حاليًا .وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:27ت م0071