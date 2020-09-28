الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة الدعوية ضمن برنامج "انتماء" الذي ينفذه الفرع بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث بدأت يوم أمس بكلمتين دعويتين ألقاها عمر بن عبدالرحمن العجيل بعنوان: (التوحيد والأمن) في جامع منيرة التركي بعد المغرب، وفي جامع العسيس بعد العشاء، بحي المنار بمدينة الدمام.كما يلقي اليوم كلمتين بعنوان: (أهمية وحدة الكلمة)، الأولى بمسجد أنيسة بوبشيت بعد صلاة المغرب، والثانية في جامع هيلة الحربي بعد صلاة العشاء، على أن يختتم العجيل الكلمات يوم الأربعاء المقبل بكلمتين بعنوان: (نعمة الأمن والأمان والتحذير من الفتن)، الأولى في رثعاء بعد صلاة المغرب، والثانية في جامع البقمي بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز اللحمة الوطنية، والحث على وحدة الكلمة والصف، والتحذير من الفتن والأحزاب والأفكار المنحرفة والضالة.// انتهى //13:32ت م0073