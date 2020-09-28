الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واساختتمت بجامعة الملك سعود أعمال المؤتمر الافتراضي للجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى .وأوضح رئيس المؤتمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد عبدالعزيز الحسن أن المؤتمر تناول عدة محاور منها الرعاية الكلوية الطارئة، والغسيل الكلوي الدموي المتواصل، ورعاية أمراض الكلى الحادة المصاحبة لفايروس لكورونا وطرق علاجها، والأبحاث المتعلقة في الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوي لمرضى كورونا، إلى جانب استعراض أفضل طرق تشخيص وعلاج اضطرابات النوم المصاحب لمرضى الغسيل الكلوي.كما تناولت بعض السميات المكتشفة حديثاً لدى مرضى الفشل الكلوي وطرق إزالتها، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج وجراحة الكلى.وتوزعت المحاور على أكثر من 30 محاضرة، قدمها 16 متحدثًا من المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والهند .يذكر أن عدد المسجلين في المؤتمر بلغ 24361 ممارساً صحياً ، في حين بلغ متوسط الحضور خلال أيام المؤتمر أكثر من 14340 مشاركاً افتراضياً، و5783 زائراً للأجنحة الافتراضية المصاحبة للمؤتمر.// انتهى //13:33ت م0074