‎الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس, حفل جامعة الباحة الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الـتسعين .وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ،تلا ذلك كلمة سمو أمير المنطقة مستذكراً الدور العظيم الذي قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وجهوده في توحيد الوطن على كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وما قام به من أعمال جليلة لخدمة هذا الكيان وهو ما نهجه من بعده أبناؤه الملوك - رحمهم الله - ، حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعاضده سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وتضمن الاحتفاء كلمات في حب الوطن قدمها مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة وقصيدة شعرية ،إلى جانب عرض مرئي تضمن اقتباسات من كلمات ملوك المملكة.كما تضمن غنائية بعنوان " قمة حتى الهمة " حكت لوحاته بطولات الملك المؤسس ومراحل تطور المملكة .// انتهى //13:36ت م0075