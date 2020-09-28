اليوم الوطني / سمو الأمير حسام بن سعود يرعى احتفال جامعة الباحة بيوم الوطن
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس, حفل جامعة الباحة الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الـتسعين .
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ،تلا ذلك كلمة سمو أمير المنطقة مستذكراً الدور العظيم الذي قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وجهوده في توحيد الوطن على كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وما قام به من أعمال جليلة لخدمة هذا الكيان وهو ما نهجه من بعده أبناؤه الملوك - رحمهم الله - ، حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعاضده سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
وتضمن الاحتفاء كلمات في حب الوطن قدمها مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة وقصيدة شعرية ،إلى جانب عرض مرئي تضمن اقتباسات من كلمات ملوك المملكة.
كما تضمن غنائية بعنوان " قمة حتى الهمة " حكت لوحاته بطولات الملك المؤسس ومراحل تطور المملكة .
// انتهى //
13:36ت م
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