الخليل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ"عيد الغفران".وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة في محيط الحرم، والبلدة القديمة، وضيقت على الأهالي الذين يقطنون المنطقة، تمهيدًا لاحتفالات المستوطنين.ونقلت المصادر عن مدير الحرم الإبراهيمي، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة قوله : "إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين من الساعة الثالثة بعد عصر أمس وستواصل إغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، موضحًا أن المستوطنين نصبوا خيامًا في حديقة الحرم ومتنزهه".// انتهى //13:44ت م0076