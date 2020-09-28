‎الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستنطلق غدًا سباقات الخيل على ميدان الفروسية بمحافظة العقيق بالباحة، بمشاركة أكثر من 45 جواداً.وتنقسم سباقات الخيل إلى أربعة أشواط، الأول والثاني على كأس جامعة الباحة للخيل العربية, وللخيل الإنتاج المحلي, فيما يتضمن الشوط الثالث على درع لجنة التنمية الاجتماعي بالعقيق للخيل العربية غير المسجلة, والشوط الرابع على درع مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة, حيث تتضمن مسافة كل شوط 1200 متر.وأكد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, أن المحافظة واللجان العاملة أكملت جميع استعداداتها التنظيمية لإقامة السباقات,مشيراً إلى أن رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة، كونها تعتبر رمزًا للفروسية، والشجاعة، والقوة.ونوه أن رياضة الفروسية لها أهمية كبيرة في نفوس المواطنين والمقيمين التي تستقطب الكبار والصغار لحضورها.// انتهى //13:46ت م0078