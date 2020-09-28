المدينة المنورة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, ندوة افتراضية بعنوان "التطورات القضائية والنظامية في المملكة"، التي أقامتها كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة .وركزت الندوة على التطورات القضائية والنظامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وشهدت الندوة مشاركة رئيس قسم الدراسات القضائية الدكتور فهد بن مهنا المحمدي، وعدد من أعضاء قسم الدراسات القضائية إضافة إلى قسم الأنظمة، استفاد منها أكثر من 75 مشاركاً من خلال منصة التعليم عن بعد .وناقش المتحدثون أبرز الإنجازات في ظل رعاية الدولة واهتمامها بتطوير القضاء، وكذلك التطورات المستمرة التي شملت الأنظمة الإدارية والمالية، إضافة إلى ما شهده النظام التجاري في المملكة من قفزة تطويرية ليتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .// انتهى //13:47ت م0079