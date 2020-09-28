الدمام 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنفذت بلدية محافظة القطيف أمس جولات رقابية على أسواق الأسماك المركزية بالمحافظة، نتج عنها اتلاف 900 كيلو جرام أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء النقل والتخزين، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.من جهة أخرى ضبطت بلدية تاروت 630 كيلو جرام من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.وتسعى البلدية إلى تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعية الجميع إلى التعاون والابلاغ عن الملاحظات والشكاوى من خلال مركز البلاغات 940 أو عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك.// انتهى //13:50ت م0081