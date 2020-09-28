مدريد 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسيسعى ريال بيتيس إلى الانفراد بصدارة " الليغا " عندما يحل ضيفًا على خيتافي غدًا في المرحلة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.ويلعب ريال بيتيس بعد خسارته الجولة الماضية أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب بصعوبة 2-3 ، عدما كان متقدمًا 2-1، ورغم ذلك بقي في الصدارة بفارق الاهداف مع غرناطة الذي خسر مواجهة أتلتيكو مدريد بنتيجة 6-1.ويأمل ريال بيتيس الانفراد بالصدارة مستغلًا تأجيل مباراة غرناطة مع ضيفه أوساسونا بسبب خوض الأول للدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحل ضيفًا على مالمو السويدي في الأول من أكتوبر، ولن تكون مهمة ريال بيتيس سهلة أمام خيتافي ثامن الموسم الماضي الذي خاض مباراتين حتى الآن جمع خلالهما أربع نقاط، بعد أن تأجلت مباراته مع ريال مدريد في المرحلة الأولى بسبب الراحة التي منحت للأخير لتأخر موسمه الأوروبي حيث خرج على يد مانسشتر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.وفي نفس المرحلة يقابل ريال سوسييداد فريق فالنسيا، حيث يملك ريال سوسييداد خمس نقاط من تعادلين وفوز، وفالنسيا أربع نقاط من فوز وخسارة وتعادل.وتستكمل المرحلة بعد غد الأربعاء بـ 4 مباريات حيث يلتقي ريال مدريد وبلد الوليد، فيما يلعب أتلتيكو مدريد ضد هويسكا، وفياريال أمام ألافيس، ويلعب إيبار مع التشي.ويختم برشلونة المرحلة يوم الخميس القادم في ضيافة سلتا فيغو، وفي اليوم ذاته يلعب أتلتيك بلباو مع قادش، وإشبيلية مع ليفانتي.// انتهى //13:52ت م0082