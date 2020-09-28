الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريرًا عن جهود هيئة الغذاء والدواء وأعمالها في المنطقة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم, مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني، الذي قدم لسموه شرحاً عما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات، مستعرضاً جهود الهيئة المختلفة التي تهم صحة المواطن.وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم وتكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:50ت م0096