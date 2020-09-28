بيروت 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم تسجيل 10 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.وأشار البيان إلى متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان.// انتهى //14:50ت م0098