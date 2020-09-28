القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية‪ ‬بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي، ندوة "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة فيروس كورونا ‪ “(COVID-19) في القاهرة يوم 11 أكتوبر 2020، ضمن سلسلة فعاليات المنظمة عن بعد.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن الندوة تسلط الضوء على متطلبات التعليم العالي في الجامعات العربية في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة من جانب، والمشكلات التي أفرزتها تداعيات أزمة فيروس كورونا من جانب آخر، بما يعزز قدرات جامعاتنا العربية في خلق كوادر بشرية مبدعة ومبتكرة قادرة على استيعاب هذه التطورات والتعامل مع تلك التحديات‪.‬وتهدف الندوة إلى تعزيز قدرات القيادات الجامعية للتعامل مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة والتداعيات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا‪ (COVID-19) ‬ وتقييم مدى استعداد الجامعات لاغتنام الفرص المتاحة والتعامل مع تلك التحديات، ووضع خطط العمل المستقبلية للنهوض بدورها في بناء الطاقات البشرية وتوفير رأس المال الفكري القادر على مواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل‪.‬// انتهى //14:50ت م0099