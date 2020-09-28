الكويت 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 437 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103981 حالة، في حين تم تسجيل أربع وَفَيَات ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 605 حالات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7865 حالة، مشيراً إلى أن عدد المسحات المستعملة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2865 مسحة ليبلغ بذلك مجموع الفحوص 738783 فحصا.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 582 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 95511 حالة.// انتهى //14:51ت م0101