الدمام 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (744) جولة رقابية، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (16) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و (9) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير (949) موقعاً، بمشاركة (483) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7705) أطنان من النفايات، وأزالت (4388) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9397) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بمتابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصاً على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر.// انتهى //14:56ت م0105