عام / أمانة حائل تنفّذ أكثر من 133 ألف جولة رقابية ‏خلال ‏الأشهر التسعة الماضية

الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
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حائل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 133,530 جولة ‏رقابية ‏خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من ‏محال ‏المواد الغذائية ومحال الخضار والفواكه والمطاعم.‏
وجرى خلال الجولات التي نفذها ‏192مراقباً ، إغلاق ‏محالَّ لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم ‏لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏
وبلغت الجولات الرقابية ‏436 جولة يومية, والإشعارات 8619 ‏إشعاراً خلال الحملة المنفذة، ‏وجرى كذلك إغلاق 2894 محلاً, ‏ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية وإصدار 7282 شهادة ‏صحية‏‏. ‏
‏// انتهـى // ‏
15:06ت م
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