حائل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 133,530 جولة ‏رقابية ‏خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من ‏محال ‏المواد الغذائية ومحال الخضار والفواكه والمطاعم.‏وجرى خلال الجولات التي نفذها ‏192مراقباً ، إغلاق ‏محالَّ لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم ‏لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏وبلغت الجولات الرقابية ‏436 جولة يومية, والإشعارات 8619 ‏إشعاراً خلال الحملة المنفذة، ‏وجرى كذلك إغلاق 2894 محلاً, ‏ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية وإصدار 7282 شهادة ‏صحية‏‏. ‏‏// انتهـى // ‏15:06ت م0108