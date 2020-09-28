عام / أمانة حائل تنفّذ أكثر من 133 ألف جولة رقابية خلال الأشهر التسعة الماضية
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
حائل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 133,530 جولة رقابية خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من محال المواد الغذائية ومحال الخضار والفواكه والمطاعم.
وجرى خلال الجولات التي نفذها 192مراقباً ، إغلاق محالَّ لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.
وبلغت الجولات الرقابية 436 جولة يومية, والإشعارات 8619 إشعاراً خلال الحملة المنفذة، وجرى كذلك إغلاق 2894 محلاً, ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية وإصدار 7282 شهادة صحية.
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15:06ت م
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