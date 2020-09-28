مكة المكرمة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسدشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مبادرة "احذر مازال بيننا" وهي إحدى المبادرات الخاصة بجمعية التنمية الأسرية (رفاء) بمكة المكرمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وتضمن التدشين تقديم عرض مرئي للتعريف بالمبادرة، ووزعت على الحضور حقائب تحتوي على مجموعة من الكمامات القماشية مختلفة الأحجام، ومعقمات وأدوات صحية وقائية لمكافحة فيروس كورونا.// انتهى //15:15ت م0109