الرياض 28 صفر 1442 الموافق 11 سبتمبر 2020 واساحتفلت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة "عن بُعد" بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية أمس بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت الدكتورة إيناس العيسى كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة على ما توليه من عناية فائقة لقطاع التعليم، مشيرة إلى أن استحداث (16) برنامج بكالوريوس و(5) دبلومات للعام الدراسي الجديد بجامعة الأميرة نورة أكبر دليل على تسارع عجلة التطوير في الجامعة .تلا ذلك أوبريت يحمل عنوان (الوطن ثم الوطن) .وتحرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على تعزيز الهوية لدى الطالبات من خلال إقامة الحفل الوطني ومشاركة الطالبات بإعداد برامج وطنية للاحتفال بالإنجازات الكبيرة للمملكة .//انتهى//15:23ت م0110