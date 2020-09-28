سكاكا 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف المرحلة الثانية من مشروع استكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - جنوباً - ، الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وذلك خدمة لمرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا.وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة المنطقة أنهت أعمال المرحلة الثانية من استكمال إنارة الطريق ، حيث تم تركيب 30 برجا بارتفاع 20مترا و 120 وحدة إنارة LED بطول 2030 مترا ، مؤكداً استمرار العمل على استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة بإذن الله.//انتهى//16:34ت م0159