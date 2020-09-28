البصر 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسيشهد مهرجان البصر الوطني الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الماضي ويمتد لـ 30 يوماً ، جملة من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم.وأكد المدير التنفيذي للمهرجان عثمان العميريني أن المهرجان يقدم لزواره أكثر من 40 فعالية جديدة تواكب تطلعاتهم، وتعني بالاسرة والطفل كالمسرح والعروض الشعبية والسوق التجاري وساحة الفنون بالإضافة الى ساحة الفود تراك والبوليفارد ، بمشاركة الشباب والفتيات، والأسر المنتجة التي قدمت عددا من المأكولات الشعبية وكذلك الحرفيين الذين عرضوا المشغولات والمصنوعات اليدوية .وهيأ المهرجان مساحة لألعاب الأطفال تنمي مهاراتهم وتستهوي طموحهم بقالب هادف وجذاب ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.// انتهى //16:36ت م0161