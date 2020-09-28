بغداد 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 353566 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 9052 , فيما تم تسجيل 4111 حالة شفاء جديدة , مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 284784 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 59730, منهم 532 في العناية المركزة .// انتهى //16:37ت م0163