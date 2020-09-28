أبها 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس ندوة عبر الاتصال المرئي، جاءت تحت عنوان " السلم المجتمعي..ثقافة التطبيق وفنون الممارسة " ، تحدث فيها الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان و الدكتور سعد بن عثمان وأدارها الدكتور ناصر آل قميشان .وأكد الدكتور سعيد بن طراد على مساهمة الحكومة في ترسيخ التنمية المتوازنة في كل أنحاء المملكة، مما أسهم في نهضة كل المناطق وتحقيق الرخاء والسلم المجتمعي.من جهته أكد الدكتور سعد بن عثمان أن السلم المجتمعي، أساس تنطلق منه التنمية والاستقرار والأمان والرضا الاجتماعي.وعلق مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي على ما تم طرحه، مؤكدا أهمية اعتبار السلم المجتمعي قيمة وطنية أصيلة تتماهى مع رؤية الوطن وركائزه، وصولا لتحقيق برنامج جودة الحياة.// انتهى //16:38ت م0164