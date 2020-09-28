واشنطن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس‏التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في سالونيك باليونان، وزير الخارجية اليوناني نيكولاس جورجيوس ديندياس.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة واليونان، وتعميق العلاقات العلمية والتكنولوجية، والتعاون الوثيق في تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية بين البلدين.وجدّدا التأكيد على الأهمية التاريخية لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو، مشيرين إلى ضرورة الوصول إلى حلّ سلمي لأي نزاع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وفقًا للقانون الدولي، ومرحبين بكل الجهود المبذولة لتهدئة التوترات والعودة إلى الحوار.وثمن وزير الخارجية الأمريكي، الدور الإقليمي المهم لليونان كبوابة إلى البلقان، مرحباً بقيادة اليونان في دفع التكامل عبر الأطلسي والأوروبي لدول غرب البلقان.// انتهى //16:40ت م0165