القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شُكري، موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مشددًا على دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إلى أن شكري شدد خلال لقاءه اليوم مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح، بمقر الوزارة بالقاهرة، على استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة.وأفاد بأن المسؤوليّن الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، حيث أكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة.// انتهى //16:47ت م0169