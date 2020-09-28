القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الترقب لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان، والتي من المتوقع أن تعيد ضخ أكثر من 2.5 مليار جنيه في قطاعات السوق المختلفة، وتزامن ذلك مع اتجاه الصناديق الاستثمارية لتسوية مراكزها المالية مع نهاية الربع الثالث من العام .وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 617.8 مليار جنيه بعد تداولات بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه تضمنت أكثر من 1.2 مليار جنيه بسوق الأسهم، وأكثر من 1.3 مليار جنيه سوق المتعاملين الرئيسين، وأكثر من 1.7 مليار جنيه تعاملات سوق نقل الملكية .وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على ارتفاع نسبته 0.62% ليسجل 10969.94 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% مسجلا 2022.93 نقطة، كما نجح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا في الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.12% مسجلا 2918.19 نقطة.// انتهى //16:51ت م0170